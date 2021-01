Igreja com missas na Internet recebe esmolas por MB Way

Emília Monteiro Hoje às 08:18 Facebook

Com templos fechados e pedidos de ajuda a aumentar, paróquias criam alternativas para receber ofertas e fazer face às despesas.

A diocese de Lisboa foi a primeira do país a apelar aos católicos para fazer donativos por multibanco, transferência bancária ou MB Way. Com as missas presenciais canceladas e as pessoas fora das igrejas, dioceses e paróquias estão a reorganizar, com urgência, as suas finanças para conseguir suportar as despesas fixas e responder ao acréscimo de pedidos de ajuda. A conta bancária aberta pela diocese lisboeta é dedicada, unicamente, "à recolha de ofertas onde cada dador poderá indicar o destinatário da sua oferta", escolhendo para o efeito uma das três opções disponíveis: diocese, seminário ou uma paróquia em concreto.

"A Igreja, para realizar os seus fins próprios, vive principalmente das ofertas dos fiéis", pode ler-se na divulgação da nova forma de receber donativos. "Há uma grande fragilidade financeira nas comunidades, quer para se manterem a elas próprias, quer para poder partilhar", disse ao JN Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa. Outras comunidades estão em vias de divulgar a mesma opção, sendo que entidades católicas, como a Cáritas, há muito que usam as transferências bancárias para receber donativos.