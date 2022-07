Igreja do Porto constrói logotipo humano alusivo à JMJ 2023

Enzo Santos Hoje às 17:01 Facebook

Várias pessoas juntaram-se este sábado de manhã no Terreiro da Sé do Porto para construir um logótipo humano alusivo à Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ 2023). A iniciativa, que integra o programa da diocese do Porto e foi desenvolvida no âmbito do evento "Km11", serve também para antecipar a preparação da JMJ 2023.

"Se tens entre 0 e 100 anos és convidado a dar corpo a este grande logótipo", disse o bispo D. Manuel Linda numa mensagem em vídeo, publicada no dia 12, apelando à participação. Várias pessoas responderam ao apelo e mobilizaram-se para construir um "logótipo gigante que será porventura o maior que se realiza em Portugal", desafiou o bispo.

O momento insere-se nas atividades que decorrem este fim de semana numa organização conjunta das dioceses de Braga, Bragança-Miranda, Lamego, Porto, Viana do Castelo e Vila Real.

Segundo a agência Ecclesia, o evento "Km11" estava pensado para 2020 mas a pandemia impediu que o mesmo tivesse lugar. O nome do evento prende-se com o imaginário da distância de 11 quilómetros de Jerusalém e "Km11" alude à cidade de Emaús, informa a agência.

"Esta atividade da Pastoral Juvenil e do Comité Organizador Diocesano (COD) destas dioceses tem também como objetivo a preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2023", refere a Ecclesia, que irão decorrer em Lisboa com a presença do Papa Francisco.