Igreja espera que instabilidade no Governo não afete apoio às famílias

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa CEP), reunido esta terça-feira em Fátima, manifestou preocupação pela situação financeira difícil por que passam as pessoas, as famílias e as instituições sociais. Questionado sobre os recentes casos de instabilidade no Governo, Manuel Barbosa, secretário da CEP, disse esperar que essas situações não se reflitam na resposta aos mais necessitados.

"A instabilidade resolve-se pelo facto de a democracia funcionar. Desejamos que não influencie o apoio às famílias e às instituições e que ninguém fique excluído por isto ou por aquilo", afirmou o sacerdote, em declarações aos jornalistas proferidas no final da reunião do Conselho Permanente da CEP.

Segundo Manuel Barbora, no encontro foi reconhecida a importância do apoio extraordinário dado, em dezembro último, pela Segurança Social às IPSS, com os bispos a sublinharem a necessidade desse auxílio se manter, sob pena de as instituições não poderem continuar "a servir a população, os seus utentes, com toda a dignidade, correndo mesmo o risco de desaparecer".

Reunião extraordinária em março

A questão da eutanásia e do suicídio medicamente assistido, cujo diploma voltou a ser enviado pelo presidente da República para a apreciação do Tribunal Constitucional, também esteve em análise nesta reunião dos representante da CEP. De acordo com Manuel Barbosa, enquanto o processo legislativo não ficar concluído, a Igreja mantém a "esperança quanto à sua não aprovação", em linha com o que defendem outras organizações. "Esta é uma questão de humanidade e de civilização. Não é uma questão de religião", salientou o secretário da CEP.

Este encontro serviu ainda para preparar as próximas assembleias plenárias do episcopado português, que vai reunir extraordinariamente no dia 3 de março, para analisar o relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Menores na Igreja, que será apresentado a 13 de fevereiro, e em sessão ordinária, de 17 a 20 de abril, para eleger os novos órgãos da estrutura para o próximo triénio.