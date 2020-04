Igreja pede criatividade nas celebrações da Páscoa

Emília Monteiro Hoje às 14:05 Facebook

Cada família católica deve ter uma vela acesa ou uma cruz. Paróquias devem tocar os sinos. Procissões ficam para setembro e missa crismal será em junho.

Uma vela acesa ou uma cruz na casa de cada família católica são algumas das sugestões feitas pelas dioceses portuguesas para a celebração da Páscoa. As paróquias, em todas as igrejas, deverão tocar os sinos várias vezes ao dia no domingo de Páscoa.

Com as celebrações publicas canceladas, Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), diz que "cada bispo, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde, pode fazer o que entender" desde que cumpra "as orientações gerais da Santa Sé". Desde Roma, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos enviou instruções para todo o Mundo. A Congregação sugere que "as expressões de piedade popular e as procissões que enriquecem os dias da Semana Santa e do Tríduo Pascal" sejam transferidas para 14 e 15 de setembro.

Em Lisboa, o Cardeal Patriarca, escreveu uma carta aos sacerdotes onde apela à criatividade. A nível diocesano, D. Manuel Clemente, não deu nenhuma indicação sobre a realização de gestos comuns, deixando a cada paróquia liberdade para celebrar a Páscoa.

No Porto

D. Manuel Linda, no Porto, concedeu aos párocos "onde existam centros sociais paroquiais, aos capelães de lares da terceira idade e aos capelães das prisões, a faculdade de absolver coletivamente os idosos ou detidos aí institucionalizados". Uma confissão coletiva com a condição de que seja explicado que, após o regresso das condições normais, devem realizar a confissão "individual e íntegra das faltas graves".

"Para exteriorizar a fé, peço às famílias que na noite de sábado para domingo coloquem na janela uma ou mais velas. Recordar-nos-ão o batismo e convidar-nos-ão a ser luz no Mundo. Durante o domingo de Páscoa, os sinos devem tocar festivamente", escreveu D. Jorge Ortiga, arcebispo de Braga, no documento enviado aos padres.

Em Coimbra, D. Virgílio Antunes, avisa que a "missa crismal será adiada para data oportuna", apontando o dia 19 de junho como uma data possível. Sobre as cerimónias de Domingo de Ramos, Semana Santa e domingo de Páscoa, a indicação é que sejam celebradas e transmitidas pelo Facebook ou pelo Youtube.