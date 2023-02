Igreja poderá ter de pagar a vítimas de crimes prescritos

Inês Banha com A.S. Hoje às 08:00 Facebook

Prazo para indemnizar vítimas de abusos vai além dos 15 anos dados pela justiça criminal. Via extrajudicial pode compensar maior número de lesados, mas exige acordo da Igreja. Comissão que recebeu denúncias propõe outra para determinar indemnizações.

Algumas das vítimas de abusos sexuais por membros da Igreja Católica podem reclamar indemnizações nos tribunais cíveis, mesmo que os crimes correspondentes já tenham prescrito.

Em causa está o facto de, na instância civil, a ofensa prescrever ao fim de 20 anos e não de, no máximo, 15 anos, como na jurisdição penal, na qual a obrigação de reparação está sempre dependente de uma condenação do agressor por abuso sexual de menores ou ato sexual com adolescente, explica, ao JN, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (MP).