Igreja preocupada com "agudizar" da crise pede mais apoio às famílias

Os bispos portugueses, que estiveram reunidos em Fátima em Assembleia Plenária, manifestam-se preocupados com o "agudizar" da crise económica e apelaram ao reforço dos apoios para atenuar as carências das famílias, considerando que as medidas adotadas pelo Governo "não são estruturantes".

No comunicado final, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) pede ainda que sejam encontradas soluções para os problemas das escolas, que ponham fim às greves dos professores, da saúde e dos transportes públicos, "a bem do interesse público".

Em declarações aos jornalistas, D. José Ornelas, presidente da CEP, salientou a "urgência" de suster o "agudizar do clima social" que se vive no país, tentando conciliar as "razões de protesto" e a "razoabilidade das contas públicas". "É importante que estes dois dados se cruzem", defendeu o bispo de Leiria-Fátima, que chamou ainda a atenção para a situação de "grande crise" em que se encontram "centenas, se não milhares" de instituições sociais, que trabalham com crianças, deficientes e idosos, por o Estado cobrir "menos de metade dos custos".

A crise da habitação é também motivo de preocupação para os bispos portugueses, com o comunicado final da Assembleia Plenária a alertar para o ressurgimento "solução do 'bairro de lata'"

O episcopado chama ainda a atenção para a situação dos imigrantes, sobretudo daqueles que chegam a Portugal fora do quadro legal e que são afetados pela demora na regularização da sua situação. "Há estrangeiros residentes em Portugal que entram em ansiedade e ilegalidade por os serviços não atualizarem a tempo o seu requerimento de 'visto' de permanência", denuncia o comunicado da CEP.