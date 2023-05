Igreja vai ao Parlamento explicar o que fez após denúncia de abusos

Emília Monteiro Hoje às 08:22 Facebook

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), o Cardeal Patriarca de Lisboa e a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica vão ser ouvidos, esta terça-feira à tarde, na Assembleia da República. É uma audição inédita com os deputados a procurarem fazer o ponto de situação da atuação da Igreja no combate aos abusos sexuais de menores.

A pedido do PS, do PSD e do Chega, a equipa de Pedro Strecht vai responder às questões dos deputados sobre o conteúdo do relatório final "Quebrar o Silêncio", na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Mais tarde, por requerimento do Chega, será D. Manuel Clemente a dar conta da "perspetiva da Igreja Católica sobre a anunciada mudança de paradigma". Sobre o mesmo tema, mas a pedido do PS e do Chega, D. José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), será ouvido na mesma comissão.

A ida à Assembleia da República foi aceite por D. Manuel Clemente e por D. José Ornelas que, enquanto presidente da CEP, agradeceu a iniciativa. Contudo o facto do Cardeal Patriarca de Lisboa ser "chamado" ao Parlamento, através de um requerimento do Chega, foi muito mal recebido por alguns católicos. É a primeira vez que o Patriarca é, de acordo com os críticos, "intimado a depor". Nas redes sociais, os católicos que se dizem próximos de André Ventura não perdoam "o vexame de chamar o cardeal à Assembleia como se fosse um criminoso".