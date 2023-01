Igrejas vão rezar dia e noite pela Jornada Mundial da Juventude

JN/Agências Hoje às 11:54 Facebook

As dioceses portuguesas vão promover, no fim de semana, 24 horas de oração pela Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023), numa resposta a um desafio do Comité Organizador Local (COL) da Jornada.

A iniciativa tem início às 15 horas de sábado, terminando 24 horas depois, "podendo cada Diocese optar pela dinâmica que melhor se adequar à sua própria realidade", indica o COL.

"O objetivo desta iniciativa passa por convidar todos a rezarem pelos frutos desta Jornada Mundial da Juventude, bem como que cada um se aproxime de Deus com um coração renovado e reforce a sua devoção pelos Patronos da JMJ Lisboa 2023", acrescenta.

Todas as dioceses se mobilizaram para responder ao desafio da JMJLisboa2023, com as orações a terem lugar em múltiplos templos, nalguns com o cumprimento integral das 24 horas, enquanto noutros existirão períodos específicos.

Para a JMJLisboa2023, que decorrerá em Lisboa entre 01 e 06 de agosto, há já 400 mil inscrições, como anunciou hoje o Papa Francisco numa mensagem em vídeo dirigida aos jovens.

Nesta mensagem, o pontífice exortou os jovens participantes na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa a que "abram o coração a outras culturas" e a que "aprendam a olhar para o horizonte, a olhar para mais além".

"Abram o coração a outras culturas, a outros rapazes, a outras raparigas, que vêm também a esta Jornada. Preparem-se para isto: para abrirem horizontes, para abrirem o coração", acrescentou o Papa, agradecendo aos 400 mil jovens que já se inscreveram e manifestando o desejo de que "outros sigam o (...) exemplo".

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.