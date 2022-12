IL acusa Governo de "desrespeito pelos contribuintes" no caso de Alexandra Reis

JN/Agências Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

A Iniciativa Liberal classificou, esta segunda-feira, como um "desrespeito pelos contribuintes" haver "alguém no Governo" que recebeu uma indemnização de meio milhão de euros para deixar a TAP, como a secretária de Estado do Tesouro.

"Ter alguém no Governo, perante uma situação com estes contornos, em especial no âmbito do Ministério das Finanças, é um desrespeito pelos contribuintes", refere a IL, numa posição escrita enviada à comunicação social sobre a polémica envolvendo a atual secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e a companhia aérea.

"Para a Iniciativa Liberal é fundamental clarificar se a secretária de Estado do Tesouro se demitiu ou foi demitida da TAP", começa por referir o partido.

PUB

Para a IL, "caso Alexandra Reis tenha saído da TAP por sua iniciativa e, ainda assim, recebeu uma indemnização milionária de uma empresa em que os contribuintes gastaram 3,2 mil milhões de euros, o caso é inaceitável política e moralmente".

"Se foi demitida, urge saber os motivos subjacentes. Se tudo se deveu a uma questão de incompetência, por que razão foi depois para a NAV e para o Governo?", questiona o partido.

Por outro lado, considera a IL, "se se tratou de incompatibilidade com a CEO da TAP, o cenário não melhora".

"Uma CEO com autoridade não resolve um tema de incompatibilidade com uma administradora por parte do Estado com dinheiro. Deveria, isso, sim, articular-se com o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos, para encontrarem uma solução que não onerasse mais uma empresa de que todos os portugueses são credores", defende o partido.

A IL sublinha que foi o ministro das Infraestruturas e Habitação quem "escolheu a CEO da TAP e Alexandra Reis para administradora".

"Se há incompatibilidade entre ambas, caber-lhe-ia resolver o problema, sem mais sobrecarga para quem já custeia esta gestão política e financeira desastrosa: todos os portugueses", defende o partido.

Hoje à tarde, em comunicado, os ministros das Finanças e das Infraestruturas e Habitação anunciaram que pediram à administração da TAP "informações sobre o enquadramento jurídico do acordo" celebrado com a secretária de Estado Alexandra Reis, incluindo acerca da indemnização paga.

Alexandra Reis tomou posse como secretária de Estado do Tesouro na última remodelação do Governo. Ingressou na TAP em setembro de 2017 e três anos depois foi nomeada administradora da companhia aérea.

A agora governante renunciou ao cargo em fevereiro e, em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV).