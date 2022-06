CDS e BE com prejuízos, socialistas têm maior passivo

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

"Buraco" do PS tem diminuído, mas ainda ronda os três milhões de euros. PCP e PSD registaram maiores lucros em 2021 e têm finanças mais saudáveis.

O PS foi o terceiro partido - atrás de PCP e PSD - a registar mais lucros em 2021, com 353 mil euros, mas tarda em conseguir equilibrar o passivo. O "buraco" socialista ainda ascende a quase 3 milhões de euros, situação que Luís Patrão, secretário nacional para a administração do PS, estima que demore "mais dois ou três anos" a corrigir por completo. Segundo as contas dos partidos entregues na Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, PCP em PSD foram os partidos com mais lucros (1,67 milhões de euros no caso dos comunistas e 976 mil no dos sociais-democratas), com CDS e BE a registarem prejuízos.