IL crítica degradação dos serviços públicos e quer ouvir Costa no Parlamento

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) acusou o Governo de falta de transparência e afirmou querer ouvir o primeiro-ministro em comissão sobre o envolvimento de Russos no acolhimento de refugiados ucranianos. À saída da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, esta segunda-feira, em Belém, o líder da IL criticou o estado de "degradação" evidente dos serviços públicos.

João Cotrim Figueiredo, líder da IL, disse que tem a indicação de que o requerimento apresentado pelo seu partido para ouvir o primeiro-ministro, António Costa, na Comissão de Assuntos Constitucionais, vai ser rejeitado pelo PS.

Cotrim Figueiredo, que falava após uma audiência com o presidente da República, sustentou que está a haver "um crescer notável da opacidade da coisa pública, quer ao nível do aparelho de Estado, quer ao nível do próprio funcionamento do Governo".

"Queríamos apurar isto e temos indicação de que vai, mais uma vez, ser recusada esta audição com o pretexto de que o primeiro-ministro não responde em comissão. E porquê? Porque, supostamente, responde em debates quinzenais. Eu recordo que os debates quinzenais acabaram", acrescentou Cotrim de Figueiredo.

Degradação do serviço público é "evidente"

O líder e deputado da IL aproveitou a ocasião para deixar críticas aos serviços públicos, salientando o que considera ser uma "constante e significativa degradação dos serviços públicos em Portugal".

Seja "na Educação, seja na Saúde, seja na Justiça", os sinais são evidentes, disse Cotrim de Figueiredo, e não é por falta de meios ou de recursos, "é falta de gestão", concluiu.

O deputado da IL considera que todos os setores por si mencionados "estão a começar a mostrar sinais evidentes de rutura e de uma degradação acelerada da qualidade do serviço".