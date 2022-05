Il desafia Costa a doar a IPSS benefício com uso de auditório em Gaia

Hermana Cruz Hoje às 13:14 Facebook

A Iniciativa Liberal (IL) desafiou, esta quinta-feira, o primeiro-ministro e líder socialista a seguir o seu exemplo e a doar a uma Instituição particular de solidariedade social (IPSS) o valor referente ao benefício que o partido vai ter pelo uso do Auditório Municipal de Gaia, onde António Costa vai apresentar o Orçamento do Estado aos militantes socialistas.

Numa nota de Imprensa, o coordenador do Núcleo Territorial de Vila Nova de Gaia da Iniciativa Liberal (IL), Rui Ribeiro, revela que decidiu doar a uma instituição social de Gaia os 117 euros pagos em taxas pelo partido pelo uso do Auditório Municipal de Gaia para uma iniciativa no passado dia 1 de abril.

Tratou-se de um "evento de contexto político aberto à população", denominado "Aqui há parlamento" e que contou com a presença dos deputados Carlos Guimarães Pinto e Patrícia Gilvaz, que estiveram a "prestar contas da sua atividade parlamentar".

Porém, como se tratou de um evento político no âmbito da atividade de um partido, a IL beneficiou da aprovação de um "pedido de isenção". Ou seja, acabou por não ter que suportar 117 euros em taxas municipais.

"Reconhecendo que as infraestruturas públicas são construídas e suportadas com os impostos dos portugueses, e que devem ser utilizadas com responsabilidade, a IL de Gaia, tendo sido beneficiada por esta isenção, tomou a decisão de doar o valor de utilização do espaço a uma instituição de solidariedade de Gaia, como forma de devolução à sociedade", revela Rui Ribeiro, no referido comunicado.

Agora, os liberais desafiam António Costa a seguir o seu exemplo, uma vez que, esta quinta-feira pelas 21 horas, estará no mesmo Auditório Municipal de Gaia a apresentar a proposta do Orçamento do Estado para 2022 aos militantes socialistas, na qualidade de secretário-geral do PS.

"Desafiamos o Partido Socialista e demais partidos a replicar este princípio de solidariedade, canalizando as verbas isentadas das suas atividades partidárias para instituições sociais", declara o coordenador no Núcleo Territorial de Vila Nova de Gaia.