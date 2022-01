IL disponível para integrar Governo com o PAN

Enzo Santos Hoje às 20:17 Facebook

Confronto entre preocupações ambientais e crescimento económico separa os dois partidos.

Inês Sousa Real e João Cotrim de Figueiredo não tomam posições claras no espetro ideológico. Nem de Esquerda nem de Direita, é assim que se definem o PAN e a Iniciativa Liberal (IL). O que mais une os dois partidos é a rejeição da tradicional dicotomia política, o que pode tornar mais fácil um possível encontro. João Cotrim de Figueiredo admite estar disponível para integrar um Governo com o PAN, desde que este não tenha "uma daquelas propostas mais bizarras", disse o líder da IL.

O PAN jogou no seu terreno, as preocupações climáticas ocuparam os primeiros dez minutos do debate frente à IL, na SIC Notícias. Se para o PAN as preocupações ambientais são uma questão que merece a mais rápida intervenção, para a IL o termo "emergência climática" faz parte de uma "agenda" e deve-se priorizar medidas que não matem o crescimento económico, afirmou Cotrim de Figueiredo. A Iniciativa Liberal considera que há "um problema de alterações climáticas", mas as resoluções não devem passar por "soluções radicais". "Os planos de intervenção para as alterações climáticas estão a ser usados como uma espécie de substituto da luta de classes e como forma de atacar a economia de mercado", disse o líder da IL.

Para o PAN as questões ambientais são centrais, "a transição energética é uma inevitabilidade, não é algo que estejamos a condicionar por uma via proibicionista", respondeu a líder do PAN às provocações de Cotrim de Figueiredo. O PAN defende uma justiça fiscal que crie também justiça social: um alívio da carga de impostos que permita a aplicação de taxas verdes sem asfixiar a economia.

SNS sob pressão

O SNS também divide os dois partidos. Cotrim de Figueiredo defendeu uma "reforma profunda do SNS". Para isso, a IL irá apresentar uma nova lei de bases da saúde que integre mais os privados. Cotrim de Figueiredo deu o exemplo do SIGIC, um sistema que permite que as cirurgias possam ser feitas em hospitais privados. O objetivo, diz, é dar oportunidade de escolha às pessoas entre público e privado. "O sistema é público, o prestado é que pode não ser", concluiu. O PAN acusa a iniciativa liberal de querer privatizar o SNS, e recusa "transformar a saúde em algo a que só alguns podem aceder", disse a líder. Sousa Real concorda com o líder da IL, o SNS enfrenta uma forte pressão e as "demissões que têm ocorrido são inaceitáveis", mas a solução passa por mais investimento.