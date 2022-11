IL diz que função pública vai perder o equivalente a um subsídio de Natal

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

O deputado da Iniciativa Liberal (IL) Carlos Guimarães Pinto disse, esta sexta-feira, que os funcionários públicos vão sofrer uma desvalorização salarial de 7,2% no final de 2023 face a 2021, o equivalente à perda de um subsídio de Natal.

Os cálculos do deputado foram apresentados no parlamento durante uma audição à ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Carlos Guimarães Pinto referiu que a proposta de OE2023 prevê um aumento médio de 3,6% dos salários da função pública em 2023 que, somados aos aumentos de 0,9% em 2022, darão uma atualização média de 4,5% nos dois anos.

Tendo em conta a previsão de uma inflação de 7,4% em 2022 e de 4% em 2023, previsões que o deputado considerou "otimistas", significa que "no final de 2023, os funcionários públicos vão ter desvalorização média dos seus salários de 7,2%", afirmou.

"É exatamente a percentagem de redução se o Governo tivesse cortado o subsídio de Natal aos funcionários públicos", adiantou, acrescentando que "é o corte que, no final de 2023, os funcionários vão ter em relação a dezembro 2021", o que apelidou de "uma coincidência matemática muito grande".

Na resposta, a ministra da Presidência lembrou que a valorização da administração pública para 2023 contempla não só a atualização salarial anual, mas também progressões na carreira e outras valorizações, correspondendo a 5,1% de aumento da massa salarial.

"Os salários não evoluem apenas com a atualização anual. Evoluem também por outras dimensões que durante muitos anos estiveram congeladas [progressões]", disse Mariana Vieira da Silva.

"Para olharmos para o impacto da inflação nos salários devemos olhar para os 5,1%", acrescentou a ministra, referindo que o Governo tem tomado ainda outras medidas para fazer face à inflação, como é o caso do apoio de 125 euros.