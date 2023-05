Youtuber insulta Costa no Parlamento, IL pede desculpa

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder parlamentar da IL pediu desculpa por um vídeo no YouTube no qual um rapaz, numa visita acompanhada pelo partido à Assembleia da República, proferiu linguagem insultuosa em relação ao primeiro-ministro, episódio criticado pelo PS.

O assunto foi suscitado no início da reunião plenária pelo deputado socialista Pedro Delgado Alves, que disse ter tido conhecimento de um vídeo no qual, "no quadro de uma visita [ao Parlamento] acompanhada por um deputado do grupo parlamentar da IL, o senhor deputado Bernardo Blanco", um youtuber gravou uma intervenção no púlpito da Sala das Sessões.

Num discurso no qual defende o alojamento local, Tiago Paiva (que publica vídeos na plataforma YouTube) termina a sua intervenção acrescentando "um insulto expresso e grave" dirigido ao primeiro-ministro, considerou Pedro Delgado Alves, antecipando que levará esta questão à próxima reunião da Conferência de Líderes e apelando à bancada da IL que peça desculpa.

PUB

O líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, pediu logo de seguida desculpa pelo vídeo, explicando que a visita de dois youtubers ao parlamento estava incluída no âmbito de atividades que pretendem aproximar "os mais jovens da realidade parlamentar".

"Esse era o objetivo daquela visita, houve dois youtubers que estiveram aqui a fazer vídeos, infelizmente, um deles não teve o comportamento digno, o qual lamentamos e pedimos desculpa", disse, recebendo palmas de alguns deputados do PS e do PSD.

Momentos antes, Pedro Delgado Alves tinha ressalvado que o PS incentiva visitas de cidadãos ao parlamento, mas salientou que "há insultos que em determinados espaços não são toleráveis".

Após o pedido de desculpas da IL, o líder do Chega, André Ventura, pediu a palavra para criticar o PS, referindo alegados "atos obscenos" levados a cabo por "pessoas do PS e da Juventude Socialista" dirigidos ao Chega, em visitas ao parlamento, na bancada do partido.

Sabem o que é que nós diríamos? Que foi muito bem dito, nós faríamos a mesma coisa

"A IL responde como quiser, têm sorte de não ser alguém do Chega. Porque se fosse alguém do Chega sabem o que é que nós diríamos? Que foi muito bem dito, nós faríamos a mesma coisa", disse, numa referência ao vídeo no qual é proferida linguagem insultuosa ao chefe do Governo português.

Pedro Delgado Alves, do PS, afirmou que "se for verdade" o que o Chega afirmou, tal atitude merece "o mesmo repúdio" que o episódio com a IL, saudando Rodrigo Saraiva pela "dignidade que mostrou" ao pedir desculpa.

Edite Estrela, a presidente da Mesa em exercício, lembrou que a próxima Conferência de Líderes está marcada para dia 10, na qual serão discutidos dois incidentes que envolveram deputados do Chega: um, em 12 de abril, com a vice-presidente do parlamento Edite Estrela e o segundo relativo à sessão de boas-vindas ao presidente brasileiro, Lula da Silva.

Segundo a súmula da última Conferência de Líderes, Santos Silva declarou que "pretendia ouvir os vice-presidentes e os líderes sobre estes factos e, em geral, as questões de comportamento e disciplina no plenário, em ponto específico e autónomo".