IL pede que amas do setor social sejam abrangidas pela gratuitidade

A Iniciativa Liberal defende que as amas do Instituto da Segurança Social também sejam abrangidas no programa de gratuitidade e de apoio às famílias já a partir deste mês.

A Iniciativa Liberal (IL) revelou esta terça-feira a intenção de avançar com um projeto de lei com medidas de acesso universal à educação pré-escolar como "garantia de igualdade de oportunidades para todos" e apresentou como alterações à lei do Governo, que entrou em vigor a 1 de setembro, a antecipação da gratuitidade das creches do setor privado, do sistema de cooperação e das amas do Instituto da Segurança Social (ISS) já a partir do presente mês.



Conhecida a regulamentação das condições específicas para o acesso gratuito às creches do setor social, o grupo parlamentar da IL critica a opção do Governo pelo facto de as vagas disponibilizadas serem insuficientes - mesmo que seja considerado apenas o universo das crianças nascidas a partir de setembro de 2021. E por ter fixado um valor concreto para cada vaga, o que consideram prejudicar a efetiva concorrência entre os prestadores e a qualidade do serviço.

De acordo com os liberais, apenas com o envolvimento da oferta dos setores social, cooperativo e particular pode-se "garantir às famílias uma efetiva liberdade de escolha".

À semelhança do que foi proposto pelo PSD, a IL defende que o ISS deve indicar às creches do setor privado o número de vagas a disponibilizar e publicá-las na Segurança Social Direta. Também defendem que o pagamento referente às crianças inscritas em creches do setor privado e que preencham as vagas gratuitas deve ser pago às creches após a entrada do Orçamento de Estado para 2023, cuja data ainda não se conhece. O valor deve ser o estabelecido pelo ISS e deve abranger todos os custos suportados pelos pais e tutores desde o início de setembro.