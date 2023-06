IL propõe o fim da suspensão de novos registos no Alojamento Local

Diana Morais Ferreira Hoje às 09:24 Facebook

A Iniciativa Liberal apresentou alterações à Proposta de Lei relativa ao Alojamento Local (AL), entre as quais figuram a extinção da contribuição extraordinária e o fim da suspensão nacional de novos registos.

A proposta do Governo relativa ao AL, incluída no programa Mais Habitação, foi aprovada em maio no Parlamento. Segundo a projeto do Governo, o AL passará a pagar uma contribuição extraordinária e deixará de beneficiar da redução do coeficiente de vetustez que acompanha a idade do imóvel, medida à qual a Iniciativa Liberal se opõe e defende que seja eliminada.

Além desta mudança, o grupo parlamentar liberal propõe que se acabe com a suspensão das novas licenças. De acordo com a Proposta de Lei do Governo, as novas licenças de AL vão ser suspensas, à exceção das zonas para alojamento rural. Diz a proposta do executivo que cabe aos municípios definir o equilíbrio de oferta de habitação e alojamento estudantil que permitam o fim desta suspensão. E prevê que a suspensão destes registos se mantenha nos municípios que tenham declarado situação de carência habitacional.