IL quer ser a chave da alternativa ao PS

A Iniciativa Liberal reúne-se este fim de semana, em Lisboa, para eleger os órgãos dirigentes do partido na VI Convenção Nacional.

João Cotrim de Figueiredo, deputado único e recandidato sem oposição, quer eleger cinco deputados nas eleições de janeiro, um dos objetivos que constam da moção estratégica global 2021-2023 - "Preparados. Liberalizar Portugal" -, que leva à convenção. A meta é "passar de deputado único para grupo parlamentar", pode ler-se na moção a que o JN teve acesso.

Com as eleições antecipadas como pano de fundo, a Iniciativa Liberal não deixa margem para dúvidas na moção que será apresentada: não há qualquer hipótese de acordos com o Chega e entendimentos com o PSD apenas por escrito. A Iniciativa Liberal (IL) "apresentar-se-á a eleições sozinha, recusando expressamente qualquer coligação pré-eleitoral".