IL vai chamar administração da Caixa ao Parlamento

Hermana Cruz Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

A Iniciativa Liberal (IL) vai chamar a administração da Caixa Geral de Depósitos ao Parlamento para prestar esclarecimentos sobre o eventual perdão de uma dívida de 66 mil euros ao deputado socialista Carlos Pereira.

O anúncio foi feito pelo líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, logo a seguir a uma conferência de Imprensa de Carlos Pereira, o deputado socialista que esteve na reunião secreta com a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, nas vésperas de uma audição parlamentar sobre o caso Alexandra Reis. Recorde-se que Carlos Pereira acabou por sair da comissão de inquérito à TAP não por causa disso mas por ser acusado de ter recebido da Caixa Geral de Depósitos (CGD) um perdão de uma dívida de 66 mil euros.

Para Rui Rocha, o caso mais recente até é "menor" face ao panorama geral de um PS que andará a colocar os seus interesses à frente dos do país, procurando "distrair as pessoas" com "a sua agenda mediática".

PUB

"Há uma confusão total entre os interesses do PS e os interesses conduzidos na Assembleia da República", acusou o presidente dos liberais, atirando: "O deputado Carlos Pereira até é verdadeiro quando diz que estão em causa os supremos interesses do PS. Pois, é. São sempre os supremos interesses do PS".

Para Rui Rocha, é cada vez maior a "degradação da vida política" e a "degradação ética" do país. "O PS vai descartando figuras menores de acordo com a sua agenda mediática", atirou, considerando ser uma estratégia para se ir mantendo no poder.