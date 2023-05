ILGA pede mudança de nome gratuita e mais simples

Inês Malhado Hoje às 11:22 Facebook

A mudança de nome no registo civil é um processo muito burocrático e pode custar até 200 euros, sendo uma "barreira" para as pessoas trans e não-binárias que, muitas vezes, vivem com parcos recursos. A denúncia é da presidente da ILGA Portugal, que pede mudanças à lei no dia em que se assinala o Dia Nacional e Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. O Parlamento discute, esta quarta-feira, alterações à lei com vista à autodeterminação de género de pessoas trans, intersexo e não-binárias. Depois de dois anos "estagnados" no que toca ao reforço dos direitos das pessoas LGBTI+, a ILGA saúda este "boom de propostas".

"Apesar do trabalho muito significativo que Portugal tem vindo a fazer para a autodeterminação das pessoas trans e de género diverso, desde a consagração da lei da autodeterminação de género, em 2018, e o fim da discriminação na dádiva de sangue com base na orientação sexual, em 2021, pouco temos avançado em termos de leis que reforcem os direitos LGBTI+", sublinha, ao JN, a presidente da ILGA Portugal - Intervenção Lésbica, Gay, Bissexual, Trans e Intersexo, Ana Aresta, saudando, por isso, a agenda do plenário desta quarta-feira, preenchida por oito recomendações e alterações ao quadro legal em vigor, neste dia em que se assinala o Dia Nacional e Internacional Contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. "É bom ver que há uma voz única que diz não à discriminação e ao ódio".

Ainda que representem um "passo intermédio" para reforçar a proteção das pessoas trans e de género diverso, estas propostas "abrem a porta para reforçar os seus direitos, enquanto não há uma legislação própria", defende a responsável da ILGA, apelando à sua "aprovação urgente" e que o Governo tenha em conta as recomendações dos vários partidos. Recorde-se que, por agora, em Portugal não são permitidos nomes próprios neutros e não existe um marcador de género neutro nos documentos de identificação.