Iluminação pública pode passar a ter sensores de presença

Rita Neves Costa Hoje às 09:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Os municípios vão poder instalar sistemas de iluminação mais eficientes em toda a rede pública, através da colocação "de sistemas de regulação e controlo", como sensores de presença. Ou seja, a luz só acende se alguém passar.

A medida faz parte do Plano de Poupança de Energia 2022-2023 anunciado no final de setembro pelo Governo e é uma ação que necessita de investimento. A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) assumiu um compromisso com a Agência para a Energia (ADENE), cujo acordo será assinado em breve, para aumentar o cumprimento e a execução do plano, apesar de a maior parte das medidas serem somente recomendações.

De acordo com o documento a que o JN teve acesso, a ANMP terá o compromisso de incentivar os municípios a adotar e a partilhar comportamentos e boas práticas, que ajudem a implementar o Plano de Poupança da Energia 2022-2023. Desta forma, a associação irá "contribuir para a monitorização nacional" do plano, através do "preenchimento voluntário de um questionário" pelos municípios, com o "reporte" mensal das ações implementadas no terreno.