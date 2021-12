Imagens da Virgem Peregrina de Fátima com 14 viagens previstas para 2022

JN/Agências Hoje às 11:17 Facebook

Twitter

Partilhar

As imagens da Virgem Peregrina de Fátima vão realizar, em 2022, 14 viagens, entre as quais se destacam as previstas para os Estados Unidos da América, França, Nicarágua, Argentina, Itália, Chile, Países do Cáucaso, Espanha e Colômbia.

"Após vários adiamentos e cancelamentos por causa da pandemia por covid-19", 2022 vai ficar marcado por diversas saídas das imagens da Virgem Peregrina de Fátima, não estando, no entanto, prevista qualquer deslocação da "imagem n.º 1, entronizada na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, [e que] só sai em ocasiões muito especiais", anunciou o Santuário de Fátima, esta quarta-feira.

Entre as diferentes deslocações previstas, destaca-se a que a imagem n.º 5 irá fazer à diocese de Nanterre, em França, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de agosto de 2023, "numa caminhada preparatória para a Jornada Mundial da Juventude 2023, em Portugal".

Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, "a primeira Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi oferecida pelo bispo de Leiria e coroada solenemente pelo arcebispo de Évora, em 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a Imagem percorreu, por diversas vezes, o mundo inteiro, levando consigo uma mensagem de paz e amor", segundo informação do Santuário.

De acordo com uma nota sobre o programa de deslocações das imagens para 2022, "a génese deste percurso remete para o ano de 1945, pouco depois do final da 2.ª Guerra Mundial, quando um pároco de Berlim propôs que uma imagem de Nossa Senhora de Fátima percorresse todas as capitais e cidades episcopais da Europa, até à fronteira da Rússia".

"A ideia foi retomada em abril de 1946, por um representante do Luxemburgo no Conselho Internacional da Juventude Católica Feminina, e, no ano seguinte, no preciso dia da sua coroação, teve início a primeira viagem. Depois de mais de meio século de peregrinação, em que a Imagem visitou 64 países dos vários continentes, alguns deles por diversas vezes, a Reitoria do Santuário de Fátima entendeu que ela não deveria sair mais, a não ser por alguma circunstância extraordinária, como foi o caso da Jornada Mundial da Juventude no Panamá, em janeiro de 2019", acrescenta.

Para responder aos pedidos provenientes de todo o mundo, foram, entretanto, feitas 13 réplicas da primeira Imagem Peregrina.