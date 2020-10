Imagens da Nazaré e da Fórmula 1 causam dano pela incoerência

Inês Schreck com A.F. Hoje às 07:58 Facebook

Especialistas alertam para efeitos nos comportamentos e pedem às autoridades de saúde mensagens claras centradas no essencial.

As imagens de centenas de pessoas juntas, sem o devido distanciamento, no Grande Prémio de Formula 1, no fim de semana passado no Algarve, ou quinta-feira na Nazaré para assistir às ondas gigantes causam dano na opinião pública e podem levar a uma desvalorização da situação pandémica pela incoerência de mensagens. Especialistas ouvidos pelo JN alertam para a necessidade de se "localizar a responsabilidade nestes eventos" e de melhorar a comunicação à população.