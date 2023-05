Imagens de satélite mostram recuos preocupantes na costa portuguesa

Todos os anos Portugal perde terreno litoral para o avanço do mar. As observações feitas nos últimos quatro anos por um satélite da Agência Espacial Europeia (ESA) mostram que o mar não tem parado de avançar na costa nacional e os recuos são mais fortes nas zonas a norte da Costa da Caparica e no areal entre a Lagoa de Óbidos e a praia do Baleal, em Peniche.

A erosão da costa portuguesa tem-se agravado no troço da Costa da Caparica até à praia da Mata, onde o avanço do mar leva a linha da praia a recuar cerca de 2,5 metros por ano a norte, seguindo-se o areal entre a Lagoa de Óbitos e a praia do Baleal, em Peniche, com uma tendência de recuo de cerca de 2,1 metros anualmente. Estes recuos foram detetados a partir do espaço por um satélite do programa Space for Shore, lançado pela ESA em 2019, que monitorizou, nos últimos quatro anos, a erosão costeira em França, Alemanha, Portugal, Grécia, Roménia e Noruega. Em Portugal, o estudo foi coordenado pela Universidade de Aveiro.

Os dados apontam ainda para taxas de recuo preocupantes no arco central entre Troia e Sines, no distrito de Setúbal, e em vários pontos na costa algarvia, como as praias de Cacela Velha e da Fuseta até à da Barra Velha, com recuos, respetivamente, até 4,5 e 3 metros por ano. Mas as zonas costeiras do Algarve têm a particularidade de terem sido abertas barras de areia nos últimos anos, o que pode resultar numa "erosão mais intensa do que a que pode ter ocorrido na realidade", explicou, ao JN, Paulo Baganha Baptista, investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro e coordenador do programa em Portugal.