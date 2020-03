Imagens do espaço mostram redução da poluição no Porto e Lisboa

J. A. S. Hoje às 18:42 Facebook

Um conjunto de imagens divulgado pela Agência Espacial Europeia mostra a redução dos níveis de poluição, provocada pelas medidas de isolamento para conter o avanço da Covid-19, em várias cidades.

Nas imagens, em que se compara o mês de março de 2019 com o atual, é possível verificar uma diminuição da mancha vermelha, relativa ao dióxido de azoto, que resulta das medidas de contenção contra a pandemia, em cidades como Lisboa ou Porto.

No estudo da Agência Espacial Europeia (ESA), feita entre os dias 14 e 25 deste mês, é possível observar as mesmas mudanças em grandes capitais europeias como Madrid, Roma e Paris, e em cidades fortemente atingidas pela infeção, como a cidade italiana de Milão.

O mapeamento, que permitiu verificar a redução da poluição na Europa, e também na China, foi feito pelo satélite Copernicus Sentinel-5P e acompanhou o período exato das políticas de quarentena.

De acordo com a ESA, o estudo teve de ser desenvolvido ao longo de vários dias, uma vez que as concentrações de dióxido de azoto variam consoante as condições meteorológicas.

"A química da nossa atmosfera não é linear. Portanto, a queda percentual nas concentrações pode diferir um pouco da queda nas emissões", explicou Henk Eskes, membro do Instituto Real de Meteorologia da Holanda.

O dióxido de azoto resulta essencialmente da queima de combustíveis fósseis a temperaturas elevadas, nomeadamente nos motores dos veículos motorizados e em alguns processos industriais.