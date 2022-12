IMI baixa em dezenas de municípios e mais de 100 cobram a taxa mínima 

Levantamento feito pelo JN junto das câmaras mostra que a maioria vai manter o imposto municipal sobre imóveis em 2023. Pelo menos, 35 reduzem esta taxa, uma aumenta e seis começam a cobrar 0,3%.

Há, pelo menos, 114 autarquias do Norte ao Sul do país que vão cobrar a taxa mínima do imposto municipal sobre imóveis (IMI) em 2023. Contam-se ainda, 35 câmaras que aprovaram a descida deste imposto. A redução permitiu, em seis municípios, fixar a taxa no valor mínimo permitido por lei. É o caso de Beja, de Benavente, de Constância, da Covilhã, de Lagos e de Mangualde. Os cálculos foram efetuados pelo JN, com base na informação apurada em 198 dos 278 municípios de Portugal continental.