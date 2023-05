IMI tem de ser pago até ao dia 31, mesmo sem ter recebido nota

Carla Sofia Luz Ontem às 22:45 Facebook

Há contribuintes que ainda não receberam a liquidação por via postal, mas esse atraso não os iliba do pagamento.

Se ainda não recebeu a nota de liquidação fiscal do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) pelo correio, o melhor será extrair os dados do pagamento do Portal das Finanças. É que o prazo para liquidar o IMI está a acabar (termina no próximo dia 31 de maio) e, se não o fizer, entra em incumprimento e arrisca pagar juros ao Estado.

Ao JN, a Deco Proteste esclarece que o facto do contribuinte não ter recebido a nota de liquidação por via postal (embora o Ministério das Finanças garanta que já terão sido todas enviadas) não o iliba de cumprir as obrigações fiscais, tanto mais que a informação da liquidação está disponível no Portal das Finanças. No seu site, a associação para a defesa do consumidor explica os passos necessários para extrair os dados de pagamento do IMI do portal.