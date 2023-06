Imigrantes aumentam população de Portugal em mais de 46 mil habitantes

JN/Agências Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal aumentou a população residente em 46.249 pessoas no ano passado, totalizando 10.467.366 habitantes, revelou, esta quinta-feira, o Instituto Nacional de Estatística (INE), atribuindo o acréscimo à imigração, que compensou o saldo natural negativo.

De acordo com as estimativas do INE, 2022 foi o quarto ano consecutivo em que se verificou um aumento da população em Portugal. "O acréscimo populacional em 2022 resultou de um saldo migratório de 86.889 pessoas (72.040 em 2021), que compensou o saldo natural negativo, de -40.640 (-45.220 em 2021)", anunciou o INE.

Em 2022, o número médio de filhos por mulher em idade fértil aumentou para 1,43 filhos (1,35 em 2021). O envelhecimento demográfico em Portugal continuou a acentuar-se, com o índice de envelhecimento em 2022 a situar-se em 185,6 idosos por cada 100 jovens (181,3 em 2021).

PUB

A idade mediana da população residente em Portugal, que corresponde à idade que divide a população em dois grupos de igual dimensão, passou de 46,7 anos em 2021 para 47,0 anos em 2022.

Na divisão por sexos estabelecida pelo INE, a população em dezembro de 2022 era constituída por 5.001.811 homens e por 5.465.555 mulheres.

"A população residente tem vindo a aumentar desde 2019, contrariamente à tendência de decréscimo populacional verificada entre 2010 e 2018", acrescentou o INE.

O aumento da população, registado desde 2019, resultou do saldo migratório positivo (número de imigrantes superior ao de emigrantes), que superou o saldo natural negativo (número de óbitos superior ao de nados vivos).