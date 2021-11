Imigrantes compensam saldo natural negativo

Rita Neves Costa Hoje às 13:21 Facebook

População residente em Portugal cresce, apesar de descida na natalidade.

A entrada de imigrantes permanentes (67 160), para residir por um período igual ou superior a um ano em Portugal, permitiu um saldo migratório positivo, no ano passado. É o quarto ano consecutivo em que o número dos que entram no país é superior aos que emigram (25 886). As estatísticas demográficas do Instituto Nacional de Estatística (INE), de 2020, mostram ainda que os estrangeiros compensaram o saldo natural negativo e ajudaram no crescimento da população residente (0,02%).

Sem os imigrantes, seria difícil ter uma taxa de crescimento efetivo positiva em Portugal, uma vez que o número de nados-vivos desceu e o de óbitos aumentou no ano passado. Nasceram 84 426 bebés (menos 2,5%) e morreram 123 358 pessoas (mais 10,3%) em 2020.