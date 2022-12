Imobiliárias pedem cartas de apresentação e recibos de vencimento para visitar casas

Salomé Filipe Hoje às 07:35 Facebook

Empresas solicitam declarações de IRS só para ver imóveis. Setor admite que é abusivo e pede regulação.

Procurar uma casa para arrendar, principalmente nas grandes cidades, transformou-se numa tarefa hercúlea, devido à escassez de imóveis e ao preço das rendas. Mas, atualmente, quem procura habitação passou a estar sujeito, também, à exposição da sua vida pessoal. Desde cartas de apresentação a declarações de IRS, passando por recibos de vencimento e por contratos de trabalho, são vários os documentos exigidos por algumas agências imobiliárias e proprietários, logo no momento de agendar visitas aos imóveis ou de apresentar propostas. As associações do setor mostram-se contra as práticas atuais, que admitem ser abusivas.

Joana S., de 35 anos, tem passado os últimos meses em busca de uma nova casa para arrendar, no centro de Lisboa, depois de aquela onde vive ter sido vendida. O senhorio deu-lhe um prazo para sair e, a partir daí, começou "o inferno" da procura. "Só os preços que encontramos, já é algo absurdo. Mas, depois, ainda me deparei com o facto de ter de expor a minha vida toda. Neste momento, ainda não tenho casa e os meus documentos pessoais já andam nas mãos de meia dúzia de pessoas", lamenta Joana.