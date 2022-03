Impacto da pandemia foi maior nas mulheres e agravou a desigualdade

Prestações sociais associadas à covid-19 lideradas pelo sexo feminino. Elas foram mais para lay-off, assistiram mais os filhos e perderam rendimentos.

As desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho e na vida doméstica agravaram-se durante a pandemia. Todos os dados relativos às prestações sociais da Segurança Social demonstram uma realidade que os académicos, sindicatos e as próprias mulheres também confirmam: foram elas que se sacrificaram mais, tiveram de recorrer mais a lay-off, perderam mais rendimentos e, na altura de escolher quem vai para casa tomar conta dos filhos, a opção recaiu sobre as mesmas do costume, agravando uma discriminação que, para muitos, urge combater.

Desde o início da pandemia, 58% dos portugueses que estiveram em lay-off foram mulheres. No mês passado, a percentagem foi de 88%. Os apoios à parentalidade e doença são todos dominados por elas, seja no subsídio parental inicial (63%), prestações de doença (54%), subsídio de doença (58,5%) e prestações de assistência a filho (83%). Também são mais precárias, pois representaram 56% dos apoios a trabalhadores independentes.