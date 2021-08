Imunidade de grupo à covid-19 pode nunca ser alcançada

Milene Marques Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Especialistas dizem que variante delta veio baralhar as previsões e insistem na vacinação para proteger os mais novos contra a covid-19.

Não há um "número mágico" para se atingir a imunidade de grupo contra a covid-19. A convicção da Organização Mundial de Saúde (OMS), dado o surgimento de novas variantes, é partilhada por imunologistas portugueses, que alertam ser necessário vacinar o máximo de pessoas possível para proteger toda a população.

A variante delta do novo coronavírus veio baralhar as contas. As metas para se alcançar a imunidade de grupo são constantemente revistas e perante a nova variante, com um grau de transmissibilidade mais elevado, há dados que apontam para a necessidade de vacinar 90% a 95% da população.