Imunologista Maria de Sousa morreu vítima de Covid-19

A imunologista Maria de Sousa morreu esta terça-feira, no Hospital São José, em Lisboa, vítima de Covid-19.

A investigadora científica, que se debruçou sobre o estudo das células do sistema imunitário, morreu aos 81 anos devido ao novo coronavírus, avança o jornal "Público".

Entre 1967 e 1984, estudou e trabalhou no estrangeiro. Fez um doutoramento em Imunologia na Universidade de Glasgow, na Escócia, e trabalhou nos EUA, no Instituto Sloan Kettering, na área da Investigação do Cancro, na Faculdade de Medicina de Cornell, em Nova Iorque, e na Faculdade de Medicina de Harvard, em Boston.

Foi uma das primeiras mulheres portuguesas a serem reconhecidas internacionalmente pelas suas descobertas científicas e foi investigadora no i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, o maior instituto nacional de investigação em ciências da saúde, um dos maiores da Europa -, no Porto.