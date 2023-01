Incêndios baixaram após sensores instalados no Alto Minho mas há quem não goste

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 08:14 Facebook

Mais de quatro mil foram instalados há dois anos nas aldeias do Alto Minho para evitar tragédias. Fogos diminuíram mas vários foram retirados por "apitarem muito".

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Viana do Castelo distribuiu, nos últimos dois anos, cerca de 4200 sensores de fumo pela população do Alto Minho. Os dispositivos funcionam como alarme em caso de incêndio, detetando fumo no interior das habitações, e foram colocados para servir especialmente a população idosa que vive nas aldeias mais isolados. Mas, conforme constatou o JN, há muitos que os desligaram por dispararem constantemente, com o barulho a ser ouvido dentro e fora de casa.

O projeto, financiado por fundos comunitários, começou a ser concretizado em dezembro de 2020. Foram repartidos detetores de incêndios domésticos pelos 10 municípios do Alto Minho e a entrega à população ficou a cargo das autarquias.