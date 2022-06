Incentivo de entrega de garrafas de plástico prolongado até ao fim deste ano

Carla Sofia Luz Hoje às 11:20 Facebook

O projeto-piloto do sistema de incentivo à devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis vai estender-se até ao fim deste ano. É um novo prolongamento da iniciativa lançada em março de 2020. A decisão consta de uma portaria do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, publicada esta quarta-feira em Diário da República.

O Governo justifica a manutenção do projeto-piloto, com 23 máquinas instaladas em superfícies comerciais espalhadas pelo país, face ao "sucesso do sistema de incentivo" e ao facto do "financiamento, assegurado pelo Fundo Ambiental, permitir, sem custos adicionais para o Estado, o seu funcionamento até ao final deste ano.

No início do ano, o ministério tinha renovado a manutenção do sistema de incentivos para entrega de garrafas de plástico PET (polietileno) até 30 de junho de 2022, entrando numa nova fase.

Desde 18 de janeiro, quem entregar garrafas de plástico nos 23 postos de recolha do projeto Do Velho Se Faz Novo acumula pontos para trocar por prémios e fica, também, habilitado a participar em passatempos.

Após depositarem as garrafas nas máquinas de recolha existentes em 23 supermercados em Portugal Continental, as pessoas recebem um talão com um código, que permite aceder a uma aplicação, uma plataforma informática que gere os pontos. Cada embalagem vale um ponto. Estes podem ser acumulados e, depois, trocados por prémios, como vales de cinema, vouchers da Glovo, da Ticketline e da Decathlon, bilhetes para o Oceanário e para o Jardim Zoológico, ambos em Lisboa, bicicletas e trotinetes elétricas e doações à Unicef para financiar o trabalho humanitário na Ucrânia.