Incentivos para captar médicos de família baixam

O Ministério da Saúde vai abrir vagas carenciadas em centros de saúde com mais de 25% de utentes sem médico de família. O que significa que os recém-especialistas que se candidatarem àqueles lugares vão ter uma majoração salarial de 40% da remuneração base. Mas o valor é inferior ao que já vigorou. No ano passado, após a aprovação da Lei do Orçamento do Estado 2022, o bónus salarial era de 60%. O número de unidades abrangidas pelo incentivo também será menor.

A abertura de vagas carenciadas em agrupamentos de centros de saúde (Aces) com mais de um quarto dos utentes a descoberto foi anunciada, esta sexta-feira, por Manuel Pizarro, em entrevista ao jornal "Público".

A partir de dados disponíveis no Portal do SNS, atualizados no último mês, constata-se que há 12 Aces com mais de 25% de utentes sem médico de família, dos quais 11 em Lisboa e Vale do Tejo e um no Algarve. A medida anterior, que foi revogada com a entrada em vigor da Lei do OE 2023, abrangia 22 Aces, incluindo alguns do Alentejo, Guarda e Castelo Branco.