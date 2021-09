Incidência desce e R(t) sobe em dia com seis mortos e mais casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:22, atualizado às 14:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quarta-feira há seis mortos por covid-19 e 755 novos casos de infeção. Incidência desceu e R(t) aumentou.

Nas últimas 24 horas registaram-se seis óbitos associados à doença covid-19, dos quais, dois no Algarve, dois no Alentejo, um em Lisboa e Vale do Tejo e outro no Norte do país. As vítimas mortais tinham mais de 60 anos (uma mulher sexagenária, dois homens entre os 70-79 anos e um homem e duas mulheres com 80 ou mais anos).

Em relação aos 755 casos diários, que constam do boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, Lisboa e Vale do Tejo notificou mais, com 295 infeções, seguindo-se o Norte com 213 testes positivos. A região Centro tem mais 117 casos, o Algarve mais 60, o Alentejo mais 37, a Madeira mais 20 e os Açores mais 13.

Na terça-feira, tinham sido reportados sete mortos e 600 novos casos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal tem oficialmente 17.968 óbitos por covid-19 e 1.068.530 casos confirmados, tendo recuperado 1.020.067 de doentes (mais 801 comparando com terça-feira).

Nos hospitais mantém-se a tendência de redução de internados. Há 386 pacientes internados com covid-19 (menos 13) e 68 estão em unidades de cuidados intensivos (menos seis).

PUB

Atualmente há 30.495 casos ativos (menos 52) e as autoridades de saúde têm em vigilância 27.441 contactos (mais 50).

Em dia de atualização da matriz de risco, verifica-se uma descida a nível nacional da taxa de incidência para 105,6 novos casos nos últimos 14 dias por cem mil habitantes (111,6 casos na segunda-feira) e considerando apenas o território continental este parâmetro cai para 107,3 (129,7).

Quanto ao risco de transmissibilidade R(t) aumentou para 0,87 (0,85 na atualização anterior a nível nacional e 0,84 excluindo as regiões autónomas).