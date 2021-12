Incidência a subir em dia com 18 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 15:55, atualizado às 16:33 Facebook

Portugal registou 2752 casos e 18 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Incidência de novos casos continua a aumentar.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) contabiliza, esta segunda-feira, um total de 1.227.854 infeções e 18.796 óbitos associados à covid-19 desde março de 2020.

Os 18 óbitos das últimas 24 horas ocorreram em todas as regiões de Portugal continental, com Lisboa e Vale do Tejo a reportar seis mortos, o Norte cinco, o Centro quatro, o Alentejo dois e o Algarve um. Onze vítimas tinham 80 ou mais anos (oito mulheres e três homens). Há ainda a lamentar a morte de cinco doentes entre os 70-79 anos (quatro homens e uma mulher) e dois homens, um na faixa etária dos 60-69 anos e outro entre 40-49 anos.

Também é Lisboa e Vale do Tejo a apresentar o valor mais elevado de casos diários, com 1.083 testes positivos do total de 2752 registos, o Norte tem mais 873, o Centro mais 370, o Algarve mais 158, a Madeira mais 112, o Alentejo mais 94 e os Açores mais 62.

Nos hospitais há 943 doentes com covid-19 internados (mais 12) e 152 estão em estado grave em unidades de cuidados intensivos (mais sete).

No mesmo período, conseguiram recuperar mais 2.023 pessoas, elevando o total para 1.135.358.

As autoridades de saúde têm 100.955 contactos sob vigilância (mais 616) e há 73.700 casos ativos (mais 711).

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias subiu para 558,5 (525,5 na sexta-feira) a nível nacional. Considerando apenas o território continental, a tendência é igualmente de subida, para 562,3 (531,2 na sexta-feira).

Em relação ao risco de transmissibilidade Rt, mantém-se em 1,07 e, excluindo as ilhas, este parâmetro desceu para 1,06.