Incidência baixa mas há mais óbitos e novos casos de covid-19

Esta quarta-feira há dez óbitos por covid-19 e 1778 novos casos de infeção. Incidência desce e R(t) mantém-se. Mais de dois mil infetados conseguiram recuperar.

Portugal regista um total de 17.826 mortes associadas à covid-19 e 1.050.719 infeções por SARS CoV-2, desde o início da pandemia, em março de 2020.

Nas últimas 24 horas, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde reporta mais dez vítimas mortais (seis na terça-feira), ocorridas em Lisboa e Vale do Tejo (cinco), zona Centro (três) e Norte do país (duas). Lamenta-se, assim, a morte de sete pessoas com 80 ou mais anos (cinco mulheres e dois homens), um homem e uma mulher entre os 70-79 anos e uma mulher na faixa etária dos 60-69 anos.

Em relação aos 1778 novos casos (1231 na véspera), é também a região de Lisboa e Vale do Tejo que apresenta os valores mais elevados, com 662 infeções, seguindo-se o Norte com mais 562, o Centro com 274, o Algarve com 158, o Alentejo com mais 88, a Madeira com 21 e os Açores com mais 13 casos positivos.

Mais 2013 pessoas conseguiram recuperar, elevando o número de recuperados para 993.228. Também os hospitais continuam a verificar uma tendência de melhoria com menos 29 internados, permanecendo 621 doentes internados e 135 pacientes em estado mais grave em unidades de cuidados intensivos.

Atualmente há 39.665 casos ativos de covid-19 (menos 245) e as autoridades de saúde têm sob vigilância 39.122 contactos (menos 1233).

Em dia de atualização da matriz de risco, verifica-se uma redução da incidência por cem mil habitantes a 14 dias para 259,6 casos (276 na segunda-feira) a nível nacional e 267,4 casos excluindo os dados das regiões autónomas (283,8).

O risco de transmissibilidade R(t) mantém-se em 0,92 a nível nacional e 0,93 considerando só o território continental (valor da atualização anterior).