Incidência continua a diminuir em dia com mais 891 casos de covid-19

Portugal regista, esta quarta-feira, 891 novos casos de covid-19 e oito mortes associadas à doença. Incidência continua a cair.

Depois de ter registado 780 novos casos de covid-19 na terça-feira, Portugal conta agora com mais 891 infeções, num dia com oito mortes por covid-19, menos três do que ontem.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), a região de Lisboa e Vale do Tejo é aquela que regista mais novos casos, com mais 323. Seguem-se o Norte (mais 290), Centro (111), Algarve (99), Alentejo (46), Madeira (13) e Açores (nove).

A tendência de diminuição dos pacientes hospitalizados mantém-se esta quarta-feira. Hoje, há menos 29 doentes internados, num total de 426. Nas unidades de cuidados intensivos (UCI), não foram registadas alterações nas últimas 24 horas, havendo, neste momento, 78 doentes graves.

O boletim desta quarta-feira revela ainda que morreram mais oito pessoas vítimas da doença: quatro em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve, uma no Centro e uma no Alentejo. As vítimas mortais são um homem com idade entre 50 e 59 anos, um homem e uma mulher na faixa etária dos 70 anos e três homens e duas mulheres com mais de 80 anos.

Do relatório desta quarta-feira, há ainda a assinalar uma diminuição dos casos ativos (menos 329), num total de 32 269, e uma redução do número de contactos em vigilância (menos 947), num total de 28 466. O número de recuperados ultrapassa, esta quarta-feira, o número de novos casos: mais 1212 pessoas recuperaram da doença.

Incidência continua em queda

Hoje foi também atualizada a matriz de risco, o esquema de cores que regista a taxa de incidência e o índice de transmissibilidade e que, durante alguns meses, serviu de orientação para as medidas de confinamento ao Governo.

A incidência desceu de 149,1 para 137,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional. Descontando as ilhas, a descida foi de 152,4 para 140,1. O índice de transmissão, o R(t), manteve-se tanto a nível nacional como a nível continental: 0,82 e 0,81, respetivamente.

Em comparação com o boletim da passada quarta-feira, 15 de setembro, há uma diminuição de casos: na semana passada foram notificados 1247 novos casos, mais 356 do que hoje. Quanto aos óbitos, o número diminuiu de 10 para oito.

Nas enfermarias, em ambas as semanas, houve uma redução de pacientes internados: menos 24 na semana passada e menos 29 esta semana. Em relação aos doentes graves, na quarta-feira passada, havia 119 (um aumento de três em 24 horas), enquanto hoje há 78 (sem alterações desde ontem).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país acumula um total de 17 933 óbitos associados à covid-19 e 1 063 991 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS-CoV-2.