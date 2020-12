Incidência da covid-19 cai em todas as regiões, com Norte abaixo dos mil

Joana Amorim Hoje às 15:11 Facebook

Há três sub-regiões com mais de mil novas infeções por 100 mil habitantes. Apenas o Alto Tâmega continua a aumentar. Mortalidade preocupa peritos.

A desaceleração da pandemia é já evidente em todas as regiões do território. Na semana finda a 6 de dezembro, registou-se uma descida generalizada no número de novos casos por 100 mil habitantes. Com o Norte não só a ficar abaixo da fasquia dos mil casos, bem como a registar a maior retração entre as regiões. Numa leitura micro, há ainda três sub-regiões com mais de mil novas infeções por 100 mil, com destaque para o Alto Tâmega, em contraciclo, numa subida diária constante.