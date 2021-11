Incidência de covid-19 aumenta em dia com nove mortos

Maria Campos Hoje às 15:16 Facebook

O boletim epidemiológico desta sexta-feira mostra que Portugal regista mais nove óbitos por covid-19 e 1289 novos casos de infeção. Incidência e Rt aumentam.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou mais 1289 novos casos de covid-19, aos quais estão associadas nove mortes. Desde o início da pandemia, morreram 18 193 pessoas em Portugal, de um total de 1 095 337 infeções anotadas. É o terceiro dia consecutivo com mais de mil novos casos.

A maioria das infeções voltou a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 461), onde também se deram a maior parte dos óbitos. Os restantes casos foram registados na região Norte (369), Centro (301), Algarve (8), Madeira (35), Alentejo (23) e Açores (12).

Dos nove óbitos, seis foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro e um no Alentejo. As vítimas mortais são um homem e uma mulher com idades entre 60 e 69 anos, um homem e três mulheres na faixa etária seguinte e um homem e duas mulheres com mais de 80 anos.

Nos hospitais, há menos 12 internados. Do total de 345 pessoas acamadas, 66 são doentes considerados graves, menos sete do que na quinta-feira.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência nacional de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 106,1 casos (104,3 na quarta-feira) e o risco de transmissibilidade Rt subiu para 1,04 (1,03 na atualização anterior).

Esta sexta-feira, há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 387, num total de 32 867 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 253, num total de 23 281. O boletim indica ainda que há mais 893 recuperados, num total de 1 044 277.

Internamentos continuam a cair

Comparar os dados desta sexta-feira com a sexta-feira passada mostra que, apesar de haver um aumento de infeções diárias e de mortes por covid-19, há menos internamentos tanto nas enfermarias como nas unidades de cuidados intensivos.

Esta semana, há mais 445 novos casos e mais cinco mortes registadas em 24 horas do que na sexta-feira passada. Já quando se fala de hospitalizações, a semana passada viu um aumento de 13 pacientes internados e de cinco doentes graves, enquanto esta sexta-feira há menos 12 pessoas internadas e menos sete doentes a necessitar de cuidados intensivos.