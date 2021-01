Incidência de covid-19 nas crianças é a mais baixa

Joana Amorim Hoje às 16:58 Facebook

Nos menores de 15 anos há 318 novos casos por 100 mil habitantes.

As crianças com menos de 15 anos são a faixa etária onde a incidência de SARS-CoV-2 - medida pelo número de novos casos a 14 dias por 100 mil habitantes - é a mais baixa. De acordo com os dados mais recentes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), na semana de 21 a 27 de dezembro contavam-se 318 novas infeções. Já na população com mais de 80 anos era praticamente o dobro (625,3).

A análise aos dados do ECDC permite verificar que foi na semana de 16 a 22 de novembro que a incidência entre os mais novos esteve ao nível mais alto desde que a pandemia entrou no nosso país, em março passado. Nessa altura, registavam-se 588 novas infeções por 100 mil habitantes.

Semana essa que coincidiu com o pico da segunda vaga no nosso país, calculada pelos peritos entre os dias 18 a 21 de novembro, quando Portugal somava mais de seis mil novos casos diários. Nessa altura, a faixa dos 15-24 respondia pela mais elevada incidência, com 871 novos casos por 100 mil habitantes.

Analisados os extremos, de referir, e por ordem, que na última semana de dezembro as faixas etárias dos 25-49 anos e 15-24 anos respondiam pelas segunda e terceira mais altas incidências: 494 e 492, respetivamente. Seguia-se os 50-64 anos, com 435 novas infeções; e, por último, os 65-79, com uma incidência de 336.

Tendo em conta os dados desta segunda-feira, do total de quase 490 mil positivos registados desde o início da pandemia, 14% diziam respeito a crianças com menos de 19 anos.