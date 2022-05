Incidência de covid nas faixas etárias superiores em máximos

Joana Amorim Hoje às 19:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Conforme os especialistas tinham antecipado, o aumento de novos casos diários por SARS-CoV-2 alastrou já a todas as faixas etárias. E, nas mais avançadas, está a bater máximos: nos 70-79 anos ultrapassou mesmo o histórico de incidência semanal registado nestes dois anos pandémicos. Na última semana, a média de casos diários subiu 58% e a de óbitos 46%.

De acordo com o matemático Óscar Felgueiras, a incidência a sete dias por 100 mil habitantes nos 70-79 anos atingiu os 1056 casos (dados a 14 de maio), ultrapassando o máximo de 1051 registado a 1 de fevereiro. Já a faixa dos +80 está a 10% do máximo. No mesmo período, estava nos 982 casos/100 mil, quando o máximo de incidência a sete dias por 100 mil habitantes - 1090 -, tinha sido registado a 4 de fevereiro.



"A incidência está a aumentar e rapidamente. Na onda de janeiro/fevereiro conseguiu-se proteger os mais idosos", comenta ao JN o perito que tem apoiado o Governo nos planos de desconfinamento. Excetuando os mais novos (até aos 9 anos), todas as faixas etárias registam, numa média a sete dias, uma subida superior a 50%, sendo de +61% nos 70-79 anos e de +58% nos 80+. Em termos de incidência por 100 mil, os 10-29 anos registam os valores mais elevados. No total, a média diária de casos subiu 58% na última semana.