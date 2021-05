Incidência desce e Rt sobe em dia com quatro mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:12, atualizado às 14:49 Facebook

Esta quarta-feira há mais quatro óbitos por covid-19 e 485 novos casos. Incidência desceu e Rt aumentou.

Portugal regista oficialmente 16.998 óbitos associados à doença covid-19 e 840.493 infeções por SARS CoV-2, desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em 24 horas foram notificadas quatro vítimas mortais: duas no Algarve, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Norte. São um homem de 60-69 anos, uma mulher na faixa etária dos 70-79 anos e um homem e uma mulher com 80 ou mais anos.

Dos 485 casos positivos reportados, 169 são na região Norte e 167 em Lisboa e Vale do Tejo. Há mais 46 no Algarve, 41 no Centro, 24 no Alentejo e 19 tanto na Madeira como nos Açores.

Nos hospitais mantém-se a tendência de diminuição de doentes internados com covid-19: são agora 248 (menos nove) dos quais 71 continuam em estado mais grave e a receber cuidados intensivos.

Por outro lado, recuperaram mais 315 infetados (801.621 desde o início da pandemia) e há menos 81 contactos sob vigilância das autoridades de saúde, que continuam a acompanhar 19.618 pessoas com covid a recuperar no domicílio ou que estão obrigadas a quarentena por terem tido um contacto de risco.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira revela ainda que há mais 166 casos ativos, num total de 21.874.

Esta quarta-feira, dia de atualização dos parâmetros da matriz de risco, verifica-se que a incidência de novos casos por cem mil habitantes a 14 dias desceu para 51 a nível nacional (era de 53,8 na segunda-feira). Excluindo as ilhas este valor desde para 48,7 em território continental (51,4 na anterior atualização).

Em relação ao risco de transmissibilidade Rt aumentou para 0,93 (comprando com 0,92 na segunda-feira) a nível nacional e também subiu em Portugal continental para 0,92 (face a 0,91).