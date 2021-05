Incidência desce em dia com menos mortos e casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:09, atualizado às 14:36 Facebook

Esta segunda-feira há mais uma morte por covid-19 e 158 novos casos de infeção. Número de internados sobe. Incidência desce e risco de transmissibilidade mantém-se.

Portugal regista um total de 16.993 óbitos associados à doença covid-19 de um total de 839.740 infeções do novo coronavírus SARS CoV-2, desde o início da pandemia, em março de 2020.

Lisboa e Vale do Tejo reporta a única vítima mortal de covid-19 em 24 horas: uma mulher entre os 70 e 79 anos. Nesta região foram notificadas mais 34 infeções (317.269 no total).

É o Norte que regista o número mais elevado de novos casos, com 70 testes positivos (337.453), seguido do Centro com 16 (119.056), dos Açores com 16 (4907), do Alentejo com nove (29.868), do Algarve com oito (21.848) e da Madeira com cinco (9339).

Segundo o boletim epidemiológico desta segunda-feira, mais nove doentes com covid-19 precisaram de ser hospitalizados, num total de 277 infetados internados, dos quais 73 estão em unidades de cuidados intensivos (menos um).

Por outro lado, conseguiram recuperar mais 368 doentes (800.645 desde o início da pandemia) e há menos 211 casos ativos, número que ascende agora a 22.102.

As autoridades de saúde têm mais 813 contactos sob vigilância, num total de 21.074 pessoas infetadas ou com contactos de risco que recuperam no domicílio ou estão obrigadas ao dever de confinamento, respetivamente.

Esta segunda-feira, a incidência de novos casos a 14 dias por cem mil habitantes desceu para 53,8 (comparando com 57,7 na sexta-feira) a nível nacional e mantém a tendência de descida considerando apenas o território continental, com 51,4 casos (55,4 na sexta-feira).

Já o risco de transmissibilidade (Rt) mantém-se em 0,92 a nível nacional e, excluindo as ilhas, este parâmetro da matriz de risco desce para 0,91 (era de 0,92 na última atualização de dados).