Incidência e internados em queda em dia com 24 mil novos casos

Portugal registou 41 mortes e 24 271 infetados nas últimas 24 horas. Número de internados em queda, bem como a incidência e o índice de transmissibilidade.

Em relação à última sexta-feira, dia em que se registaram 47 199 novos casos, estes dados representam uma descida de 22 928 infeções diárias. O número de mortes também desceu de 50 para 41. No ano passado, a 11 de fevereiro de 2021, havia 3480 novos casos e 167 mortes por covid-19.

Cerca de 32,3% dos novos casos foram registados na região Norte, com 7835 infeções diárias. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (7103), Centro (4865), Algarve (1694), Alentejo (1274), Açores (1021) e Madeira (479).

Nos hospitais, há menos 34 internados. Do total de 2332 pessoas acamadas, 159 são doentes considerados graves, menos nove do que na quinta-feira. Na sexta-feira passada, tinham sido internadas mais cinco pessoas e havia mais 19 doentes graves. Já há um ano, havia 6090 pessoas internadas, das quais 870 estavam em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Relativamente às mortes, 14 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Norte, 11 no Centro, duas na Madeira e uma nos Açores. A maior parte das mortes continua a ser registada entre pessoas idosas com mais de 80 anos: 15 homens e 11 mulheres. As restantes vítimas mortais são um homem e uma mulher com idades entre os 50 e 59 anos, dois homens e uma mulher na faixa etária seguinte e oito homens e duas mulheres com idades entre os 70 e os 79 anos.

Incidência e R(t) a baixar

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência desceu de 6562,1 para 6099,6 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes, a nível nacional. Descontando as ilhas, a descida foi de 66610,1 para 6133. Já o índice de transmissão, o R(t) desceu de 0,92 para 0,88, tanto a nível nacional como a nível continental.

Nesta sexta-feira, tal como na quinta-feira, continua a cair o número de casos ativos - menos 16 461, num total de 600 324. Os contactos em vigilância também diminuem: há menos 10 679, num total de 628 109. O boletim indica ainda que há mais 40 691 recuperados, num total de 2 428 926.

Desde o início da pandemia, foram reportadas 3 049 692 infeções e 20 442 mortes.