Internados diminuem em dia com 16 mortes por covid-19

Portugal regista, no boletim diário desta sexta-feira, mais 3742 novos casos de covid-19 e mais 16 mortes associadas à doença. Incidência cai e internados diminuem.

A maior parte das novas infeções foi registada na região Lisboa e Vale do Tejo (1227) e no Norte (1126). Segue-se o Centro (898), Algarve (240), Madeira (137), Alentejo (84) e Açores (30).

Depois de no relatório de ontem ter havido um aumento de 40 pessoas internadas, hoje há uma diminuição de 14 pessoas nos hospitais, num total de 947 internados. Destes, 137 são doentes graves - menos cinco do que na quinta-feira.

Nas últimas 24 horas, morreram 16 pessoas infetadas com covid-19: sete em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, três no Norte e duas no Algarve. As vítimas mortais são um homem com idade entre 40 e 49 anos, um homem na faixa etária seguinte, um homem e uma mulher com idades entre os 60 e 69 anos, cinco homens na faixa etária dos 70 anos e quatro homens e três mulheres com mais de 80 anos.

Em dia de atualização da matriz de risco, a incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias diminuiu de 483,4 para 438,4 e o risco de transmissibilidade Rt manteve-se em 1,11.

Menos mortes e menos doentes graves

A comparação dos dados desta sexta-feira com os de sexta-feira passada, 3 de dezembro, mostra que há um aumento de infeções diárias: esta semana, há mais 1207 novos casos do que na sexta-feira passada. O número de óbitos diários desceu de 21 para 16.

Em relação às hospitalizações, ambas as sextas-feiras viram uma diminuição de 14 pessoas internadas. Mas, enquanto na semana passada havia mais um doente grave, hoje são menos cinco pessoas a ocupar camas em Unidades de Cuidados Intensivos.

Esta quinta-feira, há ainda a assinalar uma diminuição do número de casos ativos - menos 631, num total de 64 499 - e o aumento dos contactos em vigilância - mais 3241, num total de 86 769. O boletim indica ainda que há mais 4357 recuperados, num total de 1 101 911.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou um total de 1 185 036 casos de infeção e 18 626 mortes associadas à doença.