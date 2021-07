Incidência e Rt a baixar em dia com mais 14 mortos por covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:11, atualizado às 15:00 Facebook

Esta sexta-feira há mais 14 mortos por covid-19 e 2595 infeções confirmadas. Norte com os valores diários mais elevados. Uma vítima na faixa etária dos 40 anos.

Portugal regista um total de 17.344 óbitos associados à covid-19 e 966.041 infeções confirmadas pelo novo coronavírus SARS CoV-2 desde o início da pandemia, em março de 2020.

Em 24 horas morreram mais 14 doentes: cinco no Norte, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Alentejo, dois no Algarve e um na zona Centro. Uma das vítimas é um homem entre 40-49 anos. Há ainda a lamentar a morte de dois homens entre 60-69 anos e um homem e duas mulheres entre 70 e 79 anos. Na faixa etária acima dos 80 anos morreram oito pessoas (seis mulheres e dois homens).

Assim, Lisboa e Vale do Tejo atingiu as 7400 vítimas mortais. A zona Norte tem um total de 5422 óbitos, o Centro tem 3042, o Alentejo 982, o Algarve 389, a Madeira 71 e os Açores 38.

Dos 2595 casos diários, foi a região Norte que notificou mais, com 950 novas infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 913. No Centro há registo de mais 289 casos, no Algarve mais 234, no Alentejo mais 130, nos Açores mais 56 e na Madeira mais 23.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, verifica-se uma redução significativa do número de doentes com covid-19 internados - há 924 hospitalizados, menos 30 do que na quinta-feira. Em cuidados intensivos estão 199 pacientes em estado mais crítico (menos nove).

Por outro lado, aumentaram os infetados que conseguiram recuperar, são mais 3331 (2868 na véspera) para um total de 897.886 recuperados desde o início da pandemia no país.

Os casos ativos baixaram para 50.811 (menos 750) e os contactos sob vigilância das autoridades de saúde são agora 78.737 (menos 410).

Em dia de atualização da matriz de risco, há uma quebra da incidência para 419,2 novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (428,3 na quarta-feira). Considerando apenas o território continental não há alteração, a incidência mantém-se nos 439,3 casos.

O risco de transmissibilidade Rt desceu para 0,98 (1,01 na atualização anterior), tanto a nível nacional como continental.