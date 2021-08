Incidência e Rt a descer em dia com mais casos e 15 mortos por covid

Sandra Alves Hoje às 14:17, atualizado às 14:54 Facebook

O boletim epidemiológico desta quarta-feira reporta mais 15 mortos por covid-19 e 3203 novas infeções por SARS CoV-2. Incidência e Rt a baixar.

Portugal tem um total de 17.412 óbitos por covid-19 e 977.406 casos positivos confirmados desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Em 24 horas morreram 15 doentes com covid-19 (na terça-feira houve 19 óbitos) e é a região Norte a reportar o valar mais elevado com sete vítimas mortais. Em Lisboa e Vale do Tejo morreram cinco pessoas, no Centro duas e no Algarve uma.

Onze doentes que não resistiram à infeção pelo novo coronavírus tinham 80 ou mais anos (sete homens e quatro mulheres). Há ainda a lamentar a morte de dois homens e uma mulher na faixa etária dos 70-79 anos e um homem sexagenário.

No total, a covid-19 é responsável pela morte de 9140 homens e 8272 mulheres desde março de 2020.

Esta semana (desde segunda-feira) já morreram 43 pessoas, comparando com os 28 óbitos registados no mesmo período da semana passada.

Em relação aos 3203 casos diários, é Lisboa e Vale do Tejo que apresenta mais registos com 1262 novas infeções. O Norte tem mais 1035, o Centro 356, o Algarve mais 297, o Alentejo mais 138, os Açores mais 64 e a Madeira mais 51.

Conseguiram recuperar mais 3290 pessoas, num total de 912.620 doentes recuperados desde o início da pandemia.

No hospitais há menos 26 pacientes internados, mas 919 estão a receber assistência médica e 204 continuam em estado crítico em unidades de cuidados intensivos.

Verifica-se uma redução dos casos ativos, menos 102 para um total de 47.374, e o mesmo acontece com os contactos sob vigilância das autoridades de saúde, que baixaram em 2058 para 70.309.

Em dia de atualização da matriz de risco, verifica-se nova descida da incidência de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias com 376,9 casos a nível nacional (394,6 na segunda-feira). Excluindo as ilhas também há uma redução para 384,5 novos casos (403,1 na atualização anterior).

O risco de transmissibilidade Rt baixou para 0,92 (0,94 na segunda-feira), tanto a nível nacional como continental.